Парламент Крыма перенес начало введения курортного сбора

Заявки на введение курортного сбора подали семь прибрежных регионов Крыма, однако парламент республики перенес начало введения оплаты на май 2019 года.

СУХУМ, 25 апр — Sputnik. На заседании сессии Госсовета Крыма 25 апреля приняли решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года, сообщает РИА Новости.

За поправку в статье 3 республиканского закона "О курортном сборе", где написано, что курортный сбор взимается на территории эксперимента с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года, заменив в ней дату начала эксперимента на 1 мая 2019 года, проголосовало большинство членов парламента.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко прокомментировал решение парламентариев, отметив, что данные поправки связаны с изменением транспортных потоков в связи со скорым открытием моста и появлением нового терминала аэропорта в республике. © Sputnik Томас Тхайцук Курортный сбор или курортный побор: какой Абхазии прок от налога на отдых

"Мы получили большое число обращений от бизнеса с просьбой не вводить его сейчас. Мы думаем, что увеличим за это время базу агентов по сбору и урегулируем моменты администрирования сбора и его оплаты", — добавил Волченко.

Заявки на введение курортного сбора подали семь прибрежных регионов полуострова: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Саки, Черноморский район. Законом предполагается сбор в размере 10 рублей с человека в сутки.

Четыре пилотных региона — Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края — получили право ввести сбор за пользование туристической инфраструктурой на своих территориях. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями.

Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.