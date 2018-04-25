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Регионы России. Крым

Парламент Крыма перенес начало введения курортного сбора

© Sputnik . Алексей Мальгавко
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Заявки на введение курортного сбора подали семь прибрежных регионов Крыма, однако парламент республики перенес начало введения оплаты на май 2019 года.

СУХУМ, 25 апр — Sputnik. На заседании сессии Госсовета Крыма 25 апреля приняли решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года, сообщает РИА Новости.

За поправку в статье 3 республиканского закона "О курортном сборе", где написано, что курортный сбор взимается на территории эксперимента с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года, заменив в ней дату начала эксперимента на 1 мая 2019 года, проголосовало большинство членов парламента.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко прокомментировал решение парламентариев, отметив, что данные поправки связаны с изменением транспортных потоков в связи со скорым открытием моста и появлением нового терминала аэропорта в республике.

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"Мы получили большое число обращений от бизнеса с просьбой не вводить его сейчас. Мы думаем, что увеличим за это время базу агентов по сбору и урегулируем моменты администрирования сбора и его оплаты", — добавил Волченко.

Заявки на введение курортного сбора подали семь прибрежных регионов полуострова: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Саки, Черноморский район. Законом предполагается сбор в размере 10 рублей с человека в сутки.

Четыре пилотных региона — Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края — получили право ввести сбор за пользование туристической инфраструктурой на своих территориях. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями.

Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.

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Теги:
Крым, Россия



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