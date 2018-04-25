Красносельский о миротворцах на Днестре: миссия успешна

СУХУМ, 25 апр — Sputnik. Додон и Красносельский в ходе перовой встречи в этом году пришли к обоюдному согласию о продолжении миротворческой миссии на Днестре, сообщает Sputnik Молдова.
"Миротворческая миссия на Днестре успешна, и ее необходимо продолжить", — говорится в сообщении.
В ходе переговоров Красносельский подчеркнул, что за более чем четверть века никто не погиб в результате боевых действий на Днестре.
"Я уверен, что мы заслужили мир на нашей земле, а миротворчество – того, чтобы его изучали и применяли в других зонах конфликтов, а не исключали. Приднестровье традиционно видит Оперативную группу российских войск составной частью миротворчества", — отметил он.
В отношении других тем также был достигнут консенсус.