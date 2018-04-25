Красносельский о миротворцах на Днестре: миссия успешна

В рамках встречи в Бендерах 25 апреля глава Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметили важность миротворческой миссии на Днестре.

СУХУМ, 25 апр — Sputnik. Додон и Красносельский в ходе перовой встречи в этом году пришли к обоюдному согласию о продолжении миротворческой миссии на Днестре, сообщает Sputnik Молдова.

"Миротворческая миссия на Днестре успешна, и ее необходимо продолжить", — говорится в сообщении.

В ходе переговоров Красносельский подчеркнул, что за более чем четверть века никто не погиб в результате боевых действий на Днестре.

"Я уверен, что мы заслужили мир на нашей земле, а миротворчество – того, чтобы его изучали и применяли в других зонах конфликтов, а не исключали. Приднестровье традиционно видит Оперативную группу российских войск составной частью миротворчества", — отметил он.

В отношении других тем также был достигнут консенсус.

Вадим Красносельский подчеркнул, что данная встреча и ее результаты должны стать хорошим примером для территорий, где имеет место раздраженность и напряжение между народами.

