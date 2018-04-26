Роскачество "списало" четверть автомобильных дисков на рынке России

Несоответствие автомобильных дисков требованиям безопасности может привести к ДТП и стать причиной серьезных травм.

СУХУМ, 26 апр — Sputnik. Роскачество по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции провело исследование российского рынка автомобильных алюминиевых дисков и установило, что четверть дисков не отвечают требованиям безопасности, пишет "Российская газета". © Sputnik . Алексей Куденко Российских водителей обязали носить светоотражающие жилеты

Проблему планируют решать ужесточением ответственности (обсуждается введение оборотных штрафов), изъятием из продажи некачественной продукции, а также, возможно, введением лицензирования для поставщиков дисков.

Независимые лабораторные испытания были проведены с самыми популярными импортными и отечественными дисками — литые алюминиевые, 16-дюймовые. Всего протестировали продукцию 23 торговых марок: шесть марок не прошли проверки, шесть превзошли ожидания, и остальные 11 признаны просто качественными и безопасными.

Критериями проверки выступали более 30 показателей безопасности и качества, проверили физические свойства металла и устойчивость к коррозии.

Вопросов нет

Диски производителей Techline, VERITAS-16, YST, BANTAJ, N20 и NZ показали опережающие стандарты качества — к их безопасности вопросов нет.

Эксперты пришли к выводу, что качество аналоговых дисков сопоставимо с оригинальными брендированными, и качество продукции не зависит от страны происхождения товар, констатировал руководитель Роскачества Максим Протасов.

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Кто провалился

Продукция 4GO, Alcasta, X-Race, Replay, PROMA и "Мегалюм" (четыре китайских производителя и два российских) испытания провалили.

Пять из шести марок не выдержали удар в вентиль, три из шести — удар в спицу. Таким образом имитировался удар колеса о преграду, бордюр или яму на дороге.

При испытании качением симулировалась нагрузка на автомобиль при прохождении около 1800 километров на скорости до 80 километров в час. Испытание на изгиб при кручении симулировало максимальную нагрузку в повороте, и диск должен был выдержать 1,8 миллиона циклов.

"Важный момент: ни одна торговая марка алюминиевых дисков, не прошедших испытания по безопасности, в ходе исследования не соответствовала опережающему стандарту Роскачества по относительному удлинению. Это говорит о том, что колеса в процессе эксплуатации могут деформироваться, что является лишним подтверждением плохого качества данной продукции", — рассказали в Роскачестве.

В общей сложности после проверок отменено 800 сертификатов на колесные диски. Сейчас законопроект, позволяющий отзывать сертификат после прекращения работы центров сертификации, находится в правительстве. По оценкам заместителя руководителя Росаккредитации Сергея Мигина, в группе риска сейчас находятся детские автомобильные кресла — вероятно, следующая масштабная проверка нагрянет к их поставщикам.