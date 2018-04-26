Адвокат на суде рассказала, кто первый сообщил о пожаре в "Зимней вишне"

Адвокат Елена Киселева выступает защитником начальника пожарного звена Сергея Генина, которого обвиняют в халатности. Сегодня проходит заседание по обжалованию его ареста.

СУХУМ, 26 апр — Sputnik. Жительница дома напротив торгового центра "Зимняя вишня" была первой, кто сообщил о пожаре в здании, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Елену Киселеву.

"Пожарные приехали максимально быстро. Вызов-то поступил не от охранников или сотрудников "Зимней вишни", не от тех (людей. — Прим. ред.), которые спасались сами, спасали кого-то, а от человека, которая живет в доме напротив. Пожарные ехали на дым, не знали еще про четвертый этаж (в расположенных там кинозалах нашли большинство погибших. — Прим. ред.)", — сказала Киселева.

Как сообщила Киселева, вызов поступил в день трагедии в 16:03 (12:03 мск) от женщины, которая из дома напротив увидела дым над крышей торгового центра. По мнению адвоката, это не позволило пожарным сразу определить масштаб происходящего.

"Когда они (пожарные. — Прим. ред.) поднимались по лестнице, еще встречали людей, которые спокойно спускались вниз", — отметила Киселева и заявила, что при этом все решения, которые Генин принял на месте происшествия, были верными.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.