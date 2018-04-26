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Мигранты из Ливии

Европе грозит новая волна миграции

© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
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Глава Всемирной продовольственной программы WFP заявил, что европейскому сообществу стоит озаботиться проблемой Сахельского региона, так как дестабилизация в нем грозит новой волной миграции в Европу.

СУХУМ, 26 апр — Sputnik. Экстремистами Африки совместно с террористической группировкой "Исламское государство"* готовится новая волна массовой миграции в Европу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвида Бисли.

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Глава WFP подчеркнул, что европейскому сообществу стоит озаботиться проблемой дестабилизации Сахельского региона, который может стать для Европы более серьезной проблемой, нежели Сирия.

Он также отметил, что Европе грозит столкнуться с моделью миграции, похожей на ту, что была несколько лет назад, только теперь влияние ИГ* и других экстремистских организаций на данные процессы будет еще более интенсивным.

"Мы видим, что они сотрудничают с такими экстремистскими группировками, как "Боко Харам" и "Аль-Каида"*, чтобы поделить территорию и ресурсы, а также продолжить вмешательство и дестабилизацию в надежде создать новый миграционный поток в Европу, куда они смогут внедриться и создать хаос", — заявил Бисли в интервью британской газете Guardian.

Бисли также подчеркнул, что у Европы были серьезные проблемы, связанные с потоком миграции из Сирии, нации в 20 миллионов человек.

"Сахельский регион с 500 миллионами человек вскоре еще больше дестабилизируется. Именно сейчас европейскому и международному сообществам необходимо проснуться", — говорится в сообщении.

Помимо потенциальной дестабилизации Сахеля, Бисли обратил внимание на то, что WFP не получает достаточного финансирования и из-за этого не может в полной мере оказывать помощь населению в регионе.

Глава WFP добавил, что проблемы с финансированием организации существуют и за пределами Сирии, в том числе в Турции, Иордании, Ливане и Египте.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" запрещены в России.




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