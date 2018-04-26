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Чернобыльская атомная электростанция

Митинг памяти жертв Чернобыльской катастрофы состоялся в Москве

© Sputnik . Стрингер
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26 апреля отмечается Международный день памяти жертв Чернобыльской катастрофе.

СУХУМ, 26 апр — Sputnik. В день 32-ой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС на Митинское кладбище в Москве около 2,5 тысяч человек пришли почтить память пожарных, погибших при ликвидации последствий аварии, сообщает РИА Новости.

Знак. Радиация. Архивное фото
© Sputnik . Андрей Александров
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В мероприятии участвовали ликвидаторы последствий чернобыльской катастрофы, родственники погибших, сотрудники МЧС России и другие.

К мемориалу памяти граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, возложили венки и записки.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС стала самой крупнейшей техногенной катастрофой ХХ века по масштабам ущерба и последствиям, сказал, выступая на митинге заместитель главы МЧС России Павел Барышев.

Барышев также отметил, что последствия аварии могли быть еще более катастрофичнее, если бы сотни граждан не проявили бы героизм, принимая участие в ликвидации катастрофы.

По данным МЧС, в период с 1986 по 1990 гг. к работам в зоне Чернобыльской АЭС было привлечено свыше 800 тысяч специалистов, рабочих, военнослужащих со всех республик СССР. Свыше 90 тысяч человек за мужество и героизм были награждены высокими государственными наградами, 14 из их числа удостоены званий Героев СССР и Российской Федерации.

В настоящее время в медицинском регистре находятся более 600 тысяч ликвидаторов. Им оказывается социальная помощь и поддержка на федеральном уровне.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.




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