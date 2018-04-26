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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург

Путин рассказал о плюсах антироссийских санкций

© Sputnik . Алексей Даничев
Новости
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Санкции против России не должны стать единственным стимулом к развитию высокотехнологичных отраслей производства страны, считает президент России.

СУХУМ, 26 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров рассказал о плюсах американских санкций в отношении России, отметив, что действия Вашингтона дали толчок развитию высокотехнологичных отраслей производства внутри страны, сообщает РИА Новости

Однако, в сообщении президента говорилось, что санкции не могут быть основным стимулом, и к подобным научно-исследовательским проектам нужно привлекать крупный бизнес.

Президент РФ В. Путин дал интервью американскому телеканалу NBC
© Sputnik . Алексей Дружинин
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"Слава богу, нам здесь санкции помогают, и не все купишь теперь, приходится свои собственные мозги включать. И, кстати говоря, это работает неплохо, не только в сельском хозяйстве, но и в высокотехнологичных отраслях производства. Но этого недостаточно, эти толчки извне, они не могут быть генеральным стимулом развития. Нам внутренние механизмы нужно создать", — сказал Путин в рамках заседания.

Президент подчеркнул, что несмотря на все сложности, в стране необходимо организовать работу таким образом, чтобы крупные российские компании видели возможности отечественной науки и высшей школы.

Результат может быть достигнут методом налаживания контакта исследователей с реальным сектором производства.

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