Путин рассказал о плюсах антироссийских санкций

Санкции против России не должны стать единственным стимулом к развитию высокотехнологичных отраслей производства страны, считает президент России.

СУХУМ, 26 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров рассказал о плюсах американских санкций в отношении России, отметив, что действия Вашингтона дали толчок развитию высокотехнологичных отраслей производства внутри страны, сообщает РИА Новости.

Однако, в сообщении президента говорилось, что санкции не могут быть основным стимулом, и к подобным научно-исследовательским проектам нужно привлекать крупный бизнес.

© Sputnik . Алексей Дружинин Россию невозможно сдержать: главное из интервью Путина каналу NBC

"Слава богу, нам здесь санкции помогают, и не все купишь теперь, приходится свои собственные мозги включать. И, кстати говоря, это работает неплохо, не только в сельском хозяйстве, но и в высокотехнологичных отраслях производства. Но этого недостаточно, эти толчки извне, они не могут быть генеральным стимулом развития. Нам внутренние механизмы нужно создать", — сказал Путин в рамках заседания.

Президент подчеркнул, что несмотря на все сложности, в стране необходимо организовать работу таким образом, чтобы крупные российские компании видели возможности отечественной науки и высшей школы.

Результат может быть достигнут методом налаживания контакта исследователей с реальным сектором производства.