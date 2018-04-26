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Второй этап учений ФСБ России в Крыму

Четыре дня и пять регионов России: ФСБ рассказала о предотвращенных терактах

© Sputnik . Макс Ветров
Новости
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За первый квартал этого года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Силовики задержали 189 и уничтожили 15 "бандитов и их пособников".

СУХУМ, 26 апр — Sputnik. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России нейтрализовала в Дагестане, Татарстане, на Ставрополье, в Омской и Ульяновской областях за последние четыре дня 12 бандитов и 14 сторонников террористов, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр ЦОС ФСБ России.

Так, 21 апреля в Ставрополье пресечена преступная деятельность сторонника террористов, присягнувшего главарю "Исламского государства"* и планировавшего резонансный теракт с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, отметили ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что преступники планировали теракт в здании правительства Ставропольского края и управления ФСБ по региону.

"Для реализации своих целей он (сторонник ИГ* — Прим.ред.) приобрел обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания, а также проводил рекогносцировочные действия в отношении указанных объектов террористических устремлений", — говорится в сообщении.

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© РИА Новости .
ФСБ ликвидировала террориста в Ставрополе

В прошлом году силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам удалось совершить, рассказал глава ФСБ Александр Бортников.

За первый квартал этого года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Силовики задержали 189 и уничтожили 15 "бандитов и их пособников".

*Террористическая организация, запрещенная в России.




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