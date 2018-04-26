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Новый госсекретарь США вступил в должность

© Fotolia / Gary
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Сенат США одобрил кандидатуру бывшего главы ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря в четверг, за него проголосовали 57 представителей штатов из 100. Помпео стал 70-м главой Госдепартамента.

СУХУМ, 26 апр — Sputnik. Майк Помпео приступил к обязанностям госсекретаря США, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

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"Судья Верховного суда Сэмюэл Алито привел госсекретаря к присяге", — заявила она.

Ожидается, что уже сегодня Помпео направится в Брюссель с первым зарубежным визитом.

Ранее источник в российском внешнеполитическом ведомстве сообщил РИА Новости, что глава МИД Сергей Лавров может встретиться с американским коллегой 21 мая на полях саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе. Конкретной договоренности об этом пока нет, уточнил собеседник агентства.

Майк Помпео — выпускник Гарварда, до поступления на госслужбу работал юристом, занимался поставками оборудования для нефтяных месторождений.

В 2011-2017 годах представлял штат Канзас в конгрессе США, состоял в комитетах по разведке, энергетике и торговле, входил в спецкомиссию по расследованию теракта в ливийском Бенгази, когда в результате нападения на американское консульство погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс.

С января 2017 года по март 2018 года занимал пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

 




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