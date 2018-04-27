Книга с автографом Стивена Хокинга выставлена на торги

Книгу, подписанную известным физиком в период, когда он еще умел держать ручку, для коллеги по работе, выставили на аукцион.

СУХУМ, 27 апр — Sputnik. На аукцион выставлена книга, подписанная знаменитым физиком Стивеном Хокингом, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на "Моя планета".

Эта книга с автографом Хокинга и нескольких других ученых, была прощальным подарком коллеге, который уходил из Института астрономии Кембриджа. Сообщается, что это произошло в 1973 году, когда ученый еще мог держать ручку и подписал экземпляр "Археологии индустриальной революции" для товарища по работе.

© Nate D. Sanders Auctions Книга с подписью Стивена Хокинга

Стоимость книги на торгах начинается с 28 тысяч долларов. Аукционисты описывают этот лот как "фантастический предмет того времени, когда физическое состояние Хокинга ухудшалось, но его интеллектуальные достижения возрастали", сообщает LiveScience.

В том же 1973 году он опубликовал свой первый космологический труд "Крупномасштабная структура пространства-времени", ставший классическим научным изданием и выдержавший десятки переизданий.

Стивен Хокинг скончался в своем доме в Кембридже 14 марта 2018 года.