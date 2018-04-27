Давайте чаще встречаться: лидеры КНДР и Южной Кореи провели переговоры

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи, отмечает РИА Новости.

На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

© Sputnik . Рамиль Ситдиков Сестра Ким Чен Ына прибыла в Пхенчхан для участия в открытии Олимпиады

"Если соединить железные дороги (КНДР и Южной Кореи — ред.), можно будет пустить скоростные поезда", — привел слова Мун Чжэ Ина представитель президента Южной Кореи на брифинге после утреннего раунда переговоров.

Также лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину более частые встречи, сообщил на брифинге после утреннего раунда переговоров представитель президентской администрации Южной Кореи.

"Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — процитировал представитель администрации слова Ким Чен Ына.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.