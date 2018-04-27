Врачи: проблемы с дыханием у жителей Думы были вызваны дымом от бомбардировок

Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

СУХУМ, 27 апр — Sputnik. Проблемы с дыханием у жителей сирийской Думы были вызваны пылью и дымом от бомбардировок, а не химической атакой, о которой заявили "Белые каски". Об этом в четверг на брифинге в ОЗХО, организованном постоянными представительствами России и Сирии, рассказали врачи, работавшие в больнице в Думе. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего перед экспертами выступили 17 человек, среди них — 11-летний мальчик Хасан Диаб, запечатленный на видео с места предполагаемого инцидента. Позднее он рассказал, что за участие в съемках ему заплатили печеньем и финиками.

На официальный брифинг по итогам встречи пришли десятки делегаций стран — членов исполсовета ОЗХО, сообщил позднее постпред России при организации Александр Шульгин.

"Откровенно скажу — западных партнеров на брифинге как таковых не было. Ни французов, ни американцев, ни англичан. Кроме того, они сделали все возможное, американский постпред здесь костьми ложился, для того чтобы отговорить других своих союзников от участия в этом брифинге", — отметил он.

Дипломат объяснил это тем, что представители Запада "боятся посмотреть правде в глаза, боятся видеть маленького Хасана, который разоблачит их ложь".

После брифинга Хасан и его земляки поехали в отель Crowne Plaza неподалеку от штаб-квартиры ОЗХО, чтобы рассказать журналистам о "химатаке". Сотрудников прессы набралось больше двух десятков.

"Это была ложь"

Сначала перед журналистами выступил отец ребенка. Он вновь рассказал, как неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице.

"Они забрали моих детей и отвели в отделение скорой помощи и стали поливать их водой. Нам ничего сначала не объяснили. А потом узнали, что это была ложь. Никаких симптомов отравления мы не видели, вся семья в хорошем состоянии", — подчеркнул мужчина.

Сам Хасан тоже поделился впечатлениями с присутствующими. "Я не знаю зачем, но в больнице меня начали поливать водой, а потом увели в другое место", — сказал он.

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Комментарии врачей

Рядом с семьей Диаб сидели врачи и сотрудники больницы Думы. Среди них был Ахмад Хашуа, который работает администратором в госпитале и отвечает за вопросы логистики.

"Около семи вечера я был у входа в отделение скорой помощи. Зашел человек с ребенком и стал кричать про химоружие. После того как он зашел и стал кричать, началась неразбериха, люди запаниковали. Честно вам говорю, у людей были проблемы с дыханием, но такие люди поступали весь день. Мы увидели, что крик про химоружие был нужен для того, чтобы создать панику", — пояснил он.

Его коллега объяснил, почему пациенты жаловались на проблемы с дыханием.

Сам Хасан тоже поделился впечатлениями с присутствующими. "Я не знаю зачем, но в больнице меня начали поливать водой, а потом увели в другое место", — сказал он.

Комментарии врачей

Рядом с семьей Диаб сидели врачи и сотрудники больницы Думы. Среди них был Ахмад Хашуа, который работает администратором в госпитале и отвечает за вопросы логистики.

"Около семи вечера я был у входа в отделение скорой помощи. Зашел человек с ребенком и стал кричать про химоружие. После того как он зашел и стал кричать, началась неразбериха, люди запаниковали. Честно вам говорю, у людей были проблемы с дыханием, но такие люди поступали весь день. Мы увидели, что крик про химоружие был нужен для того, чтобы создать панику", — пояснил он.

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Его коллега объяснил, почему пациенты жаловались на проблемы с дыханием.

Выводы военных

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игоря Кириллова, специалисты тщательно проанализировали информацию о возможной химатаке и выявили массу нестыковок.

Он, в частности, упомянул уцелевшие баллоны с газом, которые якобы упали с большой высоты на бетон, а также "нетронутую мелкую посуду и предметы интерьера" в квартире, где нашли якобы сброшенный с вертолета снаряд с хлором.

"Сфабрикованную картинку дополняют найденные перчатки для покраски волос со следами краски с баллона. Опрос хозяина квартиры показал, что в указанное время в ней никто не находился, раненых и погибших нет", — добавил Кириллов.

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Руководитель войск РХБЗ рассказал, что куры, которых разводит сосед в квартире этажом ниже, благополучно пережили "химатаку".

Российским военным также удалось обнаружить в Думе заминированную химическую лабораторию и склад реактивов, которые, вероятно, использовали для изготовления отравляющих веществ.

"Обращает на себя внимание отсутствие пострадавших и тем более погибших при так называемой химатаке. Нет ни одного свидетеля, подтверждающего факт применения отравляющих веществ", — подчеркнул генерал-майор.

Тем не менее некоторым присутствовавшим западным журналистам все приведенные факты, сопровождаемые видеокадрами и фотографиями, не показались убедительными. Они задавали сирийцам вопрос о том, "что им пообещали за приезд в Гаагу", те в ответ говорили, что приехали за тем, чтобы рассказать правду.