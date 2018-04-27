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Биометрический паспорт

Каждому россиянину присвоят идентификатор в 2019 году

© Фото: Baltnews
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Уникальный номер позволит россиянам найти данные о себе в любой базе — например, на сайте Пенсионного фонда по паспортным данным можно будет получить номер СНИЛС.

СУХУМ, 27 апр — Sputnik. В 2019 году в России появится сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверения, сообщают "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину.

Отмечается, что его получит "каждый россиянин".

Биометрический паспорт
© Фото: Baltnews
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Разработкой проекта занимаются Центробанк и два министерства. По информации издания, уникальный номер позволит россиянам найти данные о себе в любой базе — например, на сайте Пенсионного фонда по паспортным данным можно будет получить номер СНИЛС.

По словам источника, близкого к Минкомсвязи, со временем сквозной идентификатор заменит остальные документы.

Как рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, по единому номеру можно будет получать и финансовые услуги. Нововведение позволит ведомствам объединить информацию, которую клиенты предоставляют органам власти, инвесткомпаниям и банкам — особенно в начале отношений и при операциях ввода и вывода средств.

Эксперты предполагают, что внедрение идентификатора повысит скорость обслуживания и снизит риски неправильного ввода данных. Но это может и повысить риск компрометации данных, однако вполне вероятно, что сквозной идентификатор защитят от взлома надежнее, чем данные от разных ведомств.




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