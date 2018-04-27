Пашинян назвал условия, при которых будет бойкотировать выборы в парламент Армении

Оппозиция в Армении обещает провести масштабные акции протеста, если премьер-министром не будет выбран "кандидат от народа".

СУХУМ, 27 апр — Sputnik. Лидер протестного движения в Армении "Мой шаг" Никол Пашинян может бойкотировать внеочередные парламентские выборы. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, сообщает Sputnik Армения.

У Пашиняна поинтересовались, что предпримет оппозиция, если выборы премьер-министра Армении 1 мая будут провалены, и Национальное Собрание силой закона будет распущено, после чего будут назначены новые парламентские выборы. По его словам, по всей вероятности, оппозиция будет бойкотировать эти выборы.

Он обещал при этом масштабные акции протеста с блокированием всех избирательных участков, что приведет к срыву выборов.

Пашинян считает, что внеочередные выборы в условиях их проведения по нынешней избирательной системе и фактического сохранения у власти Республиканской партии Армении могут быть подтасованы. Следовательно, единственная гарантия честности выборов – наличие на посту премьер-министра кандидата от народа.

© Sputnik . Asatur Yesayants К чему приведет армян "бархатная революция"

Таким образом, он объяснил свою фразу, прозвучавшую накануне на митинге: если парламент Армении "не изберет меня премьер-министром, то на этот пост никто не будет избран".

Ранее стало известно, что врио премьер-министра Карен Карапетян отказался от переговоров с Пашиняном.

Напомним, 23 апреля, после массовых общественных протестов, в отставку подал премьер-министр Серж Саргсян. Вместе с ним подало в отставку и правительство. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Карен Карапетян, который занимал должность премьера с сентября 2016 до 9 апреля 2018 года.

Оппозиция, однако, требует полной отставки правительства и ухода правящей Республиканской партии. На митинге 25 апреля было заявлено, что движение "Мой шаг" объявляет своим кандидатом на пост премьера лидера движения Никола Пашиняна.