Telegram стал платным: сотовые операторы РФ отключили безлимитный доступ

Telegram вошел в список безлимитных мобильных приложений в январе 2017 года.

СУХУМ, 27 апр — Sputnik. "Мегафон", Yota ("дочка" "Мегафона"), МТС исключили из своих тарифных планов безлимитный доступ к мессенджеру Telegram, следует из данных компаний. Об этом сообщает ПРАЙМ.

В середине марта "Мегафон" обновил линейку тарифных планов "Включайся!". Оператор тогда представил клиентам расширенный список приложений, трафик на которые не тарифицируется. Так, абоненты обновленного тарифного плана "Включайся! Пиши" могли безлимитно пользоваться WhatsApp, Viber, Facebook, Messenger, Telegram, Snapcnat и "ТамТам".

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В пятницу при просмотре информации о тарифах, Telegram в списке бесплатных приложений отсутствовал, вместо него появился мессенджер eMotion. В пресс-службе "Мегафона" изменения в тарифном плане комментировать отказались.

Как рассказал РИА Новости представитель Yota, Telegram вошел в список безлимитных мобильных приложений в январе 2017 года.

"Восемнадцатого апреля мы исключили мессенджер из этого списка, так как не можем гарантировать получения сервиса, оплаченного клиентом", — отметили в пресс-службе компании.

Согласно данным сайта МТС, оператор также был вынужден исключить из своей опции "ВСети" безлимитный доступ к Telegram. "В тарифной опции МТС "ВСети" сейчас нет мессенджера Telegram, так как из-за частой смены IP-адресов отслеживание трафика данного сервиса невозможно", — пояснил представитель МТС.

Тарифные планы "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") и Tele2 не предусматривали безлимитного доступа к мессенджеру.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.