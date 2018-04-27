21:12 27 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Группа ABBA

ABBA возвращается: впервые за 35 лет группа записала новую песню

© AFP 2018 / JONATHAN NACKSTRAND
Новости
Получить короткую ссылку
30 0 0

В октябре 2016 года ABBA объявила о воссоединении. Последнее официальное выступление группы состоялось в 1982-м, однако в июне 2016 года ABBA сыграла на частном гала-вечере в Стокгольме.

СУХУМ, 27 апр — Sputnik. Впервые за 35 лет шведская группа ABBA  записала новую песню, сообщает RT.

"Мы вчетвером подумали, что будет здорово вновь объединить усилия и записать песню. Так мы и сделали", — говорится в релизе.

Отмечается, что результатом воссоединения стали две новые композиции, одна из которых будет представлена в декабре 2018 года. Ее исполнят "цифровые версии" музыкантов в фильме, подготовленном NBC и BBC.

❤️ #abbaofficial #abba

Публикация от @ abbaofficial 27 Апр 2018 в 4:11 PDT

"Мы, может быть, и постарели. Но песня новая. И это круто", — отмечается в заявлении.

Участники группы объявили, что им удалось записать две песни. Одну из композиций, которая получила название I Still Have Faith In You, проиграют по телевидению в декабре. Релизом займутся "Би-би-си" и NBC.

ABBA — шведский музыкальный квартет. Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Happy New Year, Super Trouper и Mamma Mia. На основе 22 песен коллектива в 1999 году был создан мюзикл Mamma Mia!, экранизация которого с Мерил Стрип в главной роли вышла в 2008-м.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения НАТО в Эстонии
    Британская ярость

    Пьяные британские военные, которые принимают в Латвии участие в учениях НАТО "Молот ярости", подрались с полицейскими в Риге.

  • Митинг медиков в Вильнюсе, 26 апреля 2018 года
    Слезы Гиппократа

    Литовский союз врачей провел митинг в Вильнюсе и потребовал от властей увеличить зарплаты и создать должные условия труда.

  • Президент РФ В. Путин провел совещание по экономическим вопросам
    Авторитетный лидер

    Большинство жителей Молдовы выступают за улучшение отношений с Россией, а Владимира Путина считают самым авторитетным зарубежным политиком.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Теперь в смерть Ларри начинают верить все
Американская трагедия в Сухуме
Репетиция парада Победы
Репетиция в унисон: военнослужащие Абхазии и России готовятся ко Дню Победы
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia