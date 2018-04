ABBA возвращается: впервые за 35 лет группа записала новую песню

СУХУМ, 27 апр — Sputnik. Впервые за 35 лет шведская группа ABBA записала новую песню, сообщает RT.



"Мы вчетвером подумали, что будет здорово вновь объединить усилия и записать песню. Так мы и сделали", — говорится в релизе.

Отмечается, что результатом воссоединения стали две новые композиции, одна из которых будет представлена в декабре 2018 года. Ее исполнят "цифровые версии" музыкантов в фильме, подготовленном NBC и BBC.

❤️ #abbaofficial #abba Публикация от @ abbaofficial 27 Апр 2018 в 4:11 PDT

"Мы, может быть, и постарели. Но песня новая. И это круто", — отмечается в заявлении.

Участники группы объявили, что им удалось записать две песни. Одну из композиций, которая получила название I Still Have Faith In You, проиграют по телевидению в декабре. Релизом займутся "Би-би-си" и NBC.

ABBA — шведский музыкальный квартет. Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Happy New Year, Super Trouper и Mamma Mia. На основе 22 песен коллектива в 1999 году был создан мюзикл Mamma Mia!, экранизация которого с Мерил Стрип в главной роли вышла в 2008-м.