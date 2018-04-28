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Анна Боронина

Российская певица даст благотворительный концерт в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Певица Анна Боронина, экс-солистка группы "23:50", песня которой "Я буду" на протяжении нескольких недель занимала высшие строчки российского хит-парада, вокалистка в клипе DJ Smash "Я люблю тебя, Москва", посетила Абхазию в апреле 2018 года и побывала в гостях у информационного агентства Sputnik.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Российская певица Анна Боронина планирует провести благотворительный концерт и мастер-класс в Абхазии, об этом она рассказала в беседе на радио Sputnik. 

"Наш визит посвящен тому, чтобы организовать благотворительный концерт и большой мастер-класс по актерскому мастерству и вокалу для детей на вашей благодатной земле. Мы приехали из Сочи, с большого мероприятия – Международной детской недели моды, и мы хотим устроить показ для женщин, девочек и детей, приуроченный к этому дню моды, лета и радости", — поделилась планами певица.

Она добавила, что такие благотворительные концерты ее творческая команда проводит по всему миру и призналась, что, впервые увидев Абхазию, была восхищена ее красотой. Впечатления, которые испытала артистка от республики, натолкнули на мысль об осуществлении в Абхазии своего большого проекта "Anna Boronina Group", организация которого сейчас на стадии переговоров.

Боронина рассказала, что с четырех лет занимается хореографией, имеет актерское образование, ведет преподавательскую деятельность.

"Иногда на мои мастер-классы приходят люди, которые не занимаются творчеством, а для того, чтобы открыть самого себя. Порой после таких мастер-классов они начинают рисовать, лучше говорить. Мы даем толчок внутреннему "я" и уверенности в себе навстречу жизни и осуществлению каких-то своих желаний. Мне бы хотелось своим примером и любовью к труду показать, что это возможно", — сказала Анна Боронина.

В благотворительном концерте примут  участие дизайнеры, пройдет показ мод. Конкретная дата еще не определена, но точно известно, что шоу состоится летом 2018 года.

Анна Боронина с группой работает над новым альбомом, три композиции из которого уже вышли – "Уходи", "Гаджет" и "Эмоции". Артистка исполнила отрывки из этих песен  в студии Sputnik Абхазия.

Короткое видео интервью она опубликовала на своей страничке в Instagram.




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