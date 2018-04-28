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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев

Интернет-омбудсмен о блокировке Telegram в России: война будет вечной

© Sputnik . Александр Натрускин
Новости
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В апреле Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования.

СУХУМ, 28 апр — Sputnik. Бороться с Telegram можно вечно, "потому что Telegram – это не сайт, это приложение", заявил РИА Новости интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", — сказал он.

Мариничев предложил бороться с авторами нелегального контента, а не с сервисом, потому что другие методы борьбы неэффективны.

Как пояснил интернет-обмудсмен, Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение и с помощью этих обновлений обходить блокировки. При этом он отметил, что попадание в черный список сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.

В апреле Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования.




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