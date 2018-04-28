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Новая разметка вафельница на перекрестках в Москве

Деньги за "вафельницу": вступили в силу изменения в ПДД

© Sputnik . Алексей Куденко
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Нововведение в правилах дорожного движения информирует водителя, что на этом перекрёстке есть проблема с выездом.

СУХУМ, 28 апр — Sputnik. 28 апреля в России вступили в силу изменения ПДД, предусматривающие наказание за выезд и остановку на перекрестке с новой "вафельной" разметкой, сообщает РИА Новости.

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Изменения в Правилах дорожного движения были утверждены в октябре прошлого года постановлением кабмина и подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В связи в изменениями, регионы на особо сложных участках дорог — перекрестках с пересекающимися транспортными потоками, получили право наносить специальную дорожную разметку, так называемую вафельную разметку.

Теперь водителям нельзя выезжать на перекресток или любой другой участок дороги, где есть новая разметка, если нет возможности проехать "вафельницу" без остановки. Штраф за остановку на "вафельнице" составит тысячу рублей.

Также появился новый дорожный знак "Участок перекрестка", предупреждающий о наличии такой разметки на дороге. Знак будет установлен на расстоянии не более тридцати метров до "вафельницы".

Вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов прокомментировал данное нововведение, отметив, что вступление в силу нового правила улучшит организацию дорожного движения.

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"Огромное количество пробок создается как раз из-за того, что водители выезжают на перекресток на разрешающий сигнал светофора и не успевают убрать автомобиль, когда сигнал переключается на запрещающий, мешая проезду других автомобилей. То есть такого рода организация дорожного движения серьезно решит данную проблему", — констатировал Клевцов.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов в 2016 году поручил регламентировать применение новой дорожной разметки на перекрестках — узора в виде желтой диагональной сетки, заезд на которую на красный сигнал светофора будет облагаться штрафом. Новую разметку предложили эксперты по безопасности дорожного движения как один из путей решения проблем пробок.

До подписания постановления такая разметка применялась в качестве эксперимента на некоторых улицах Москвы — например, на пересечении Башиловской и 2-й Квесисской, а также Автозаводской и Велозаводской улиц и Автозаводской с улицей Ленинская Слобода.




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