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"ВКонтакте" запустила функцию аудио и видеосвязи с шифрованием

© Sputnik . Наталья Селиверстова
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Шифрование проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговоров.

СУХУМ, 28 апр — Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новую функцию — голосовые и видеозвонки, защищенную технологией сквозного шифрования, сообщает портал RT.

Новая возможность уже доступна пользователям iOS- и Android-устройств.

Для того чтобы совершить "защищенный" звонок, достаточно нажать кнопку "Позвонить" в профиле или диалоге с пользователем, но сервис включается постепенно. Функция зашифрованных звонков включается по цепочке, если один пользователь совершил звонок другому, то по окончании вызова сервис появится у обоих собеседников.

В пресс-релизе также говорится, что безопасность вызовов обеспечивает сквозное шифрование (end-to-end encryption). Оно проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговоров.

Каждый пользователь может гибко регулировать параметры конфиденциальности.

В разделе "Приватность" настроек страницы доступен выбор, кто именно может звонить — все пользователи, только друзья или отдельные люди.

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