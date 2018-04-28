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Правящая партия Армении не станет выдвигать кандидата на пост премьера

© Sputnik . Владимир Песня
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Национальное собрание Армении на специальном заседании 1 мая изберет нового премьер-министра страны.

СУХУМ, 28 апр — Sputnik. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявила о том, что не будет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра страны, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение вице-спикера парламента, члена исполнительного органа РПА Эдуарда Шармазанова.

"Это решение принято, так как РПА выступает с позиций укрепления государства. Это было единое решение, все мы согласились, что на данный момент это правильное решение" — говорится в сообщении Шармазанова.

По словам вице-спикера парламента, такой политический шаг поможет избежать конфронтации и дестабилизации в стране.

Однако, в сообщении члена РПА говорится, что партия примет участие в выборах.

Вопрос избрания премьер-министра Армении будет обсуждаться 1 мая.

С 13 апреля в Армении проходят акции протеста. Оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Через несколько дней один из лидеров оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

Пашинян требует, чтобы республиканское правительство ушло в отставку, и настаивает на проведении внеочередных парламентских выборов. Он также выдвинул ультиматум, заявив о намерении бойкотировать досрочные парламентские выборы, если пост премьера не займет кандидат от народа.

Ранее вступили в силу изменения в Конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями в стране будет обладать премьер-министр.




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