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Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором

Telegram не работает в Европе: Дуров назвал причину

© Sputnik . Кирилл Каллиников
Новости
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В середине апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования.

СУХУМ, 29 апр — Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера у европейских пользователей,передает РИА Новости.

"Серьезный перегрев одного из серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов", — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Дуров принес свои извинения пользователям и добавил, что проблема решается.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев
© Sputnik . Александр Натрускин
Интернет-омбудсмен о блокировке Telegram в России: война будет вечной

В середине апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования.

Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний. В результате ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России.

Ночью 27 апреля ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью РИА Новости ранее заявил, что заблокировать Telegram посредством внесения в "черный список" IP-адресов невозможно, и война с мессенджером "будет продолжаться вечно".




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