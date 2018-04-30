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Место взрыва в Кабуле, Афганистан

Количество жертв взрывов в Афганистане увеличилось до 25 человек

© AP Photo. Rahmat Gul
Новости
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Террористы совершили акты в разных частях Афганистана.

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. Число погибших в афганском Кабуле в результате взрывов увеличилось до 25 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал 1TV.

По сообщению СМИ, ранения получили еще 49 человек.

Ранее сообщалось, что два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. Первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Второй взрыв произошел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник.

В результате второго взрыва, по данным телеканала, погибли семь журналистов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс.




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