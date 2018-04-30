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Лидер протестного движения Мой шаг Никол Пашинян на площади Республики в Ереване

Пашиняна официально выдвинули на пост премьер-министра Армении

© Sputnik . Asatur Esayants
Новости
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Глава армянской парламентской фракции "Елк" ("Исход") Никол Пашинян выдвинут в кандидаты на пост премьер-министра Армении в понедельник 30 апреля.

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. Лидера оппозиции Армении Никола Пашиняна официально выдвинули на пост премьер-министра страны, пишет Sputnik Армения, со ссылкой на сообщение члена фракции "Елк" Арарата Мирзояна.

Мирзоян сообщил, что парламентская фракция "Елк" ("Исход") проведет встречи с тремя остальными партиями парламента, в том числе с Республиканской партией Армении (РПА). 

Мирзоян также выразил надежду, что все депутаты, которым небезразлично будущее страны, проголосуют за Пашиняна.

"Все депутаты, которых беспокоит государственность, суверенность и нормальная жизнедеятельность страны, проголосуют за Никола Пашиняна", — цитирует депутата Sputnik Армения.

Ранее сообщалось, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявила о том, что не будет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра страны, однако примет участие в выборах.

Флаг Армении.
© Sputnik . Владимир Песня
Правящая партия Армении не станет выдвигать кандидата на пост премьера

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста. Оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Через несколько дней один из лидеров оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

Национальное Собрание Армении на специальном заседании 1 мая изберет нового премьер-министра страны.




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