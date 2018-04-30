Пашиняна официально выдвинули на пост премьер-министра Армении

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. Лидера оппозиции Армении Никола Пашиняна официально выдвинули на пост премьер-министра страны, пишет Sputnik Армения, со ссылкой на сообщение члена фракции "Елк" Арарата Мирзояна.
Мирзоян сообщил, что парламентская фракция "Елк" ("Исход") проведет встречи с тремя остальными партиями парламента, в том числе с Республиканской партией Армении (РПА).
Мирзоян также выразил надежду, что все депутаты, которым небезразлично будущее страны, проголосуют за Пашиняна.
"Все депутаты, которых беспокоит государственность, суверенность и нормальная жизнедеятельность страны, проголосуют за Никола Пашиняна", — цитирует депутата Sputnik Армения.
Ранее сообщалось, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявила о том, что не будет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра страны, однако примет участие в выборах.
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста. Оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Через несколько дней один из лидеров оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.
Национальное Собрание Армении на специальном заседании 1 мая изберет нового премьер-министра страны.