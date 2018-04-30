Одной крови: бабушка с внучкой прославились в сети

Всего за несколько дней видеоролик набрал более 37 тысяч просмотров в социальных сетях.

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. В социальных сетях опубликовали видеозапись с бабушкой и внучкой, не спеша идущих по улице во Владикавказе, пишет Sputnik Южная Осетия.

Видеоролик быстро набрал популярность, распространился по североосетинским пабликам.

На кадрах видно, как маленькая девочка старается подражать пожилой женщине — малышка идет рядом с бабушкой, сложив руки за спиной, имитирует походку спутницы.

Публикация от Достойный Осетинский Портал (@kosta_xetagkaty) 21 Апр 2018 в 10:58 PDT

"Доброе утро! Походка зачет!" — подписал видео автор, опубликовавший ее в одной из групп в соцсети Instagram.

Пользователи не смогли остаться равнодушными и засыпали малышку и ее бабушку комплиментами.

Ролик за короткое время набрал свыше 37 тысяч просмотров в сети.