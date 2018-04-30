За теракт в Кабуле взяло ответственность ИГ*

Два взрывных устройства привели в действие террористы-смертники в Афганистане.

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. За взрывы, совершенные в Афганистане утром 30 апреля, ответственность взяла террористическая организация "Исламское государство"*, сообщает РИА Новости.

По свежим данным издания, в результате теракта погибли 29 человек, около 50 получили ранения.

В понедельник утром в Кабуле были совершены два взрыва в одном районе с промежутком в 20 минут.

По сообщениям полиции, взрывы были совершены террористами-смертниками. Второй взрыв произошел, когда на место происшествия прибыли журналисты и экстренные службы.

В результате второго взрыва, по данным министерства, погибли семь журналистов и операторов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс.

Афганский телеканал 1TV подтвердил, что жертвами теракта также стали два сотрудника организации — корреспондент Гази Расули и оператор Новруз Али Раджаби.

* Террористическая организация, запрещенная в России