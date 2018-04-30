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Газпром завершил строительство морской части первой нитки Турецкого потока

Газпром завершил укладку первой нитки "Турецкого потока"

© Фото : "Турецкий поток"
Новости
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Турция — одна из самых крупных стран-импортеров российского газа.

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. Завершена укладка морской части первой нитки "Турецкого потока", сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Газпром".

Речь идет о глубоководной укладке у черноморского побережья Турции.

В сообщении говорится, что реализация проекта "Турецкий поток" успешно продолжается.

Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер назвал данный этап проекта успешным, отметил, что темп строительства был высоким.

"Пройден важный этап — построена первая нитка газопровода. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. "Турецкий поток", без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы", — сказал Алексей Миллер.

"Турецкий поток" — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с соседними странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Турция — второй по величине экспортный рынок "Газпрома". В настоящее время поставки российского газа в Турцию осуществляются по газопроводу "Голубой поток".

В сообщении издания также говорилось, что компания "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

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