Нельзя со второй: автоэксперт рассказал, что "убивает" трансмиссию

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. Автомобилям с механическими трансмиссиями опасно начинать движение со второй передачи, пишет РИА Новости.

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Автоэксперт Джейсон Фенске на своем YouTube-канале Engineering Explained рассказал о причине неисправности автомобилей с механической коробкой передач, сказав, что в большинстве случаев старт со второй скорости приводит к износу муфты сцепления.

Однако Фенске утверждает, что старт со второй передачи не приведет к подобным последствиям, если машина спускается с горки или находится в движении, когда водитель начинает задействовать сцепление.

"Для полного задействования сцепления на первой передаче необходимо довести скорость автомобиля до восьми километров в час, а на второй передаче — до шестнадцати", — говорит эксперт.

Фенске также добавил, что автомобилям с автоматической коробкой передач не грозят проблемы со сцеплением, так как в подобных авто используется гидропривод вместо диска муфты.