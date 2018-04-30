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Нельзя со второй: автоэксперт рассказал, что "убивает" трансмиссию

© Sputnik . Евгений Епанчинцев
Новости
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Детали автомобилей приходят в негодность из-за неправильно старта.

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. Автомобилям с механическими трансмиссиями опасно начинать движение со второй передачи, пишет РИА Новости.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Автоэксперт Джейсон Фенске на своем YouTube-канале Engineering Explained рассказал о причине неисправности автомобилей с механической коробкой передач, сказав, что в большинстве случаев старт со второй скорости приводит к износу муфты сцепления.

Однако Фенске утверждает, что старт со второй передачи не приведет к подобным последствиям, если машина спускается с горки или находится в движении, когда водитель начинает задействовать сцепление.

"Для полного задействования сцепления на первой передаче необходимо довести скорость автомобиля до восьми километров в час, а на второй передаче — до шестнадцати", — говорит эксперт.

Фенске также добавил, что автомобилям с автоматической коробкой передач не грозят проблемы со сцеплением, так как в подобных авто используется гидропривод вместо диска муфты.




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