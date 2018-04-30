Порошенко объявил о старте новой операции в Донбассе

Любое недовольство населения может оказаться поводом для военных мер.

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. О завершении антитеррористической операции в Донбассе заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает РИА Новости.

На своей странице в Facebook Порошенко написал, что на смену АТО пришла операция Объединенных сил Украины (ООС).

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Так руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко наряду с решением о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе отдал несколько поручений главам силовых структур.

Руководителю Антитеррористического центра при СБУ Виталию Маликову поручено организовать вывод из Донбасса штаба предыдущей операции, а также сил и средств, которые не вошли в состав ООС. Наеву поручено обеспечить "применение оружия и вооружения подчиненными войсками".

Данная смена форматов операции согласно закону Верховной рады о реинтеграции Донбасса, дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время для реализации мер "по обеспечению суверенитета страны". Это позволяет узаконить применение армии без объявления войны.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал перемены, назвав действия Порошенко предсказуемыми, сообщает RT.

"На самом деле это закон о репрессивных мерах — это закон о переходе всех рычагов управления в руки Порошенко не только в Донбассе, но и на территории всей Украины. Президент получает полномочия использовать военную силу практически без всяких конституционных гарантий, пресекая любые протесты", — говорит Затулин.

Депутат пояснил, что теперь любое недовольство населения может оказаться поводом для военных мер.