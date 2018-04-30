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Центральный музей Великой Отечественной войны и мемориальный комплекс Парк Победы на Поклонной горе в Москве.

Вагон знаний: в Подмосковье запустили тематические поезда к 9 Мая

© Sputnik . Максим Блинов
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Главная цель проекта — сохранить память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. Ко Дню Победы в Подмосковье запустили тематические электрички, рассказывающие о городах-героях, сообщает РИА Новости.

Акцию в преддверии 9 Мая организовали Музей Победы и ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания, говорится в сообщении.

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"В вагонах поездов пяти направлений будут размещены плакаты, подготовленные сотрудниками Музея Победы и посвященные военной истории городов-героев и городов воинской славы. Это рассказы о жителях, удостоенных звания Героя Советского Союза, военной технике, сыгравшей важную роль в боях, и важных событиях в жизни города в период 1941-1945 годов", — пишет пресс-служба Музея Победы.

На Курском направлении будут курсировать поезда, посвященные городу-герою Туле, на Рижском — городу воинской славы Волоколамску, Киевском — городу воинской славы Наро-Фоминску, Казанском — городу воинской славы Рязани, Горьковском — городу воинской славы Владимиру. В каждом поезде будут вагоны с плакатами об истории Москвы в годы Великой Отечественной войны.

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