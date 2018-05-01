США поддерживает обвинения Израиля в адрес Ирана

Израиль заявил о наличии добытых разведкой секретных документов, которые доказывают, что Иран после подписания сделки с международным сообществом сохраняет наработки в военно-ядерной сфере, рассчитывая воспользоваться ими в будущем.

СУХУМ, 1 мая — Sputnik. Соединенные штаты Америки признают достоверными документы, которые Израиль предоставил в качестве доказательства выполнения Ираном секретной программы по разработке ядерного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря Майка Помпео.

© Sputnik . Павел Лисицын Ближневосточный ответ Трампа

"Я лично ознакомился со многими иранскими досье. Наши сотрудники, занимающиеся вопросами нераспространения и разведки, проанализировали и перевели с фарси десятки тысяч страниц. Эта аналитическая работа продлится еще много месяцев. Мы расцениваем документы, с которыми ознакомились, как достоверные", — отмечается в заявлении.

Материалы доказывают, как считает Помпео, что Тегеран на протяжении нескольких лет стремился разработать ядерное оружие и ракетные системы доставки, скрывая это "от всего мира и от МАГАТЭ".

В дальнейшем, по мере того, как приближается установленный Дональдом Трампом на 12 мая "срок исправления" иранской сделки, Помпео намерен обсудить с европейскими партнерами, что делать с соглашением в свете заявлений о наличии у Тегерана ядерной программы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил о наличии добытых разведкой секретных документов, которые доказывают, что Иран после подписания сделки с международным сообществом сохраняет наработки в военно-ядерной сфере, рассчитывая воспользоваться ими в будущем.