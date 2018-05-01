США поддерживает обвинения Израиля в адрес Ирана

СУХУМ, 1 мая — Sputnik. Соединенные штаты Америки признают достоверными документы, которые Израиль предоставил в качестве доказательства выполнения Ираном секретной программы по разработке ядерного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря Майка Помпео.
"Я лично ознакомился со многими иранскими досье. Наши сотрудники, занимающиеся вопросами нераспространения и разведки, проанализировали и перевели с фарси десятки тысяч страниц. Эта аналитическая работа продлится еще много месяцев. Мы расцениваем документы, с которыми ознакомились, как достоверные", — отмечается в заявлении.
Материалы доказывают, как считает Помпео, что Тегеран на протяжении нескольких лет стремился разработать ядерное оружие и ракетные системы доставки, скрывая это "от всего мира и от МАГАТЭ".
В дальнейшем, по мере того, как приближается установленный Дональдом Трампом на 12 мая "срок исправления" иранской сделки, Помпео намерен обсудить с европейскими партнерами, что делать с соглашением в свете заявлений о наличии у Тегерана ядерной программы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил о наличии добытых разведкой секретных документов, которые доказывают, что Иран после подписания сделки с международным сообществом сохраняет наработки в военно-ядерной сфере, рассчитывая воспользоваться ими в будущем.