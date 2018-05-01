США объяснили зачем сняли флаг с российского генконсульства в Сиэтле

СУХУМ, 1 мая — Sputnik. Российский флаг со здания резиденции генконсула в Сиэтле сняли, по причине того, что резиденция лишилась статуса, сообщает РИА Новости.
По словам председателя Госдепартамента, после запрета на работу российского консульского учреждения 1 апреля 2018 года, резиденция лишилась своего статуса и "оставлять там развевающийся российский флаг неуместно".
Он также отметил, что американские дипломаты предлагали российской стороне снять символику России со здания, но те решили этого не делать.
Как сообщается, флаг планируют передать в посольство России в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что представители власти США сняли российский флаг со здания резиденции генконсула в Сиэтле. В российской дипмиссии назвали эти действия неприемлемыми и противозаконными, грубо нарушающими нормы международного права.
Резиденция генконсула — собственность России и неприкосновенна. Дипломаты потребовали вернуть государственный флаг на флагшток над зданием резиденции.
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Второго апреля власти Соединенных Штатов потребовали закрыть генеральное консульство в Сиэтле.
В августе власти США объявили о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне, а также помещения торгпредства в Нью-Йорке.
В марте Вашингтон потребовал, чтобы США покинули 60 российских дипломатов.