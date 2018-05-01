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Госдеп объяснил снятие флага с российского генконсульства в Сиэтле‍

США объяснили зачем сняли флаг с российского генконсульства в Сиэтле

© Sputnik
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В апреле представители американской власти взломали ворота резиденции генконсула России в Сиэтле и потребовали снять российский флаг со здания.

СУХУМ, 1 мая — Sputnik. Российский флаг со здания резиденции генконсула в Сиэтле сняли, по причине того, что резиденция лишилась статуса, сообщает РИА Новости.

По словам председателя Госдепартамента, после запрета на работу российского консульского учреждения 1 апреля 2018 года, резиденция лишилась своего статуса и "оставлять там развевающийся российский флаг неуместно".

Резиденция генкосула РФ в Сиэтле.
© Sputnik Людмила Чернова
Американцы объяснили захват резиденции генконсула России в Сиэтле

Он также отметил, что американские дипломаты предлагали российской стороне снять символику России со здания, но те решили этого не делать.

Как сообщается, флаг планируют передать в посольство России в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что представители власти США сняли российский флаг со здания резиденции генконсула в Сиэтле. В российской дипмиссии назвали эти действия неприемлемыми и противозаконными, грубо нарушающими нормы международного права.

Резиденция генконсула — собственность России и неприкосновенна. Дипломаты потребовали вернуть государственный флаг на флагшток над зданием резиденции.

Как американцы взламывали ворота и дверь здания генконсула России в Сиэтле>>

Второго апреля власти Соединенных Штатов потребовали закрыть генеральное консульство в Сиэтле.

В августе власти США объявили о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне, а также помещения торгпредства в Нью-Йорке.

В марте Вашингтон потребовал, чтобы США покинули 60 российских дипломатов.

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