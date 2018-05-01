За достойную жизнь: в столице России стартовало первомайское шествие

В первомайских мероприятиях примут участие около трех миллионов россиян.

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. В Москве стартовало первомайское шествие с лозунгами "Единство, солидарность, труд – гарантии успешного развития!". Представители профсоюзов, жители города, ветераны, члены партий проследовали по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск, сообщает РИА Новости.

© Sputnik . Евгений Биятов Первомайская демонстрация на Красной площади

Торжественная часть акции проходит на Красной площади. По данным Московской федерации профсоюзов, в столице на демонстрацию вышли 120 тысяч человек, колонны сформированы по отраслевому принципу.

Во главе шествующей колонны шли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

"Москва развивается, у Москвы хорошее настроение, боевое. У нас все получится. Поздравляю с праздником, с Первомаем, с праздником весны и труда!", — сказал Собянин перед началом шествия.

© Sputnik . Илья Питалев Первомайская демонстрация на Красной площади

Среди участников много молодежи, москвичи взяли с собой детей, люди несут цветы, флаги и воздушные шары цветов российского триколора.

По традиции во всех районах города в этот день открыты праздничные площадки.

По сообщению издания, в этот день по всей стране пройдет порядка 500 митингов и почти 400 шествий. Участниками акций по стране станут три миллиона россиян.

Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8.

Тогда демонстрация не увенчалась успехом, однако спустя три года эта идея была поддержана на Парижским конгрессе трудящихся, и 1 мая было утверждено Всемирным днем солидарности трудящихся.



