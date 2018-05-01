Журналист РИА Новости пострадала в Париже во время первомайских шествий

Экстремисты Франции во время первомайских шествий в Париже громили витрины магазинов и ресторанов.

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Корреспондент агентства РИА Новости пострадала в результате применения слезоточивого газа полицией в ходе столкновений в Париже, пишет РИА Новости.

Уличные беспорядки возникли в ходе первомайских шествий в центре французской столицы.

Как ранее сообщалось, первомайская демонстрация стартовала во вторник от площади Бастилии в Париже. В колонне идет много молодых людей в черных одеждах, с масками на лице.

Провокаторы в ходе движения громили витрины магазинов, ресторанов и кафе.

Экстремисты также подожгли машину.

Scenes in Paris as police and May Day protesters clash near Gare d'Austerlitz pic.twitter.com/BXj6dWiyCi — Samantha Jenkins (@samanthajenkins) 1 мая 2018 г.

По словам пострадавшей, полиция не сразу вмешалась в разгоревшиеся уличные баталии.

Отреагировав на происходящее позднее, правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и водометы в районе вокзала Аустерлиц.

В результате мер полиции пострадали десятки человек, в том числе корреспондент агентства РИА Новости.

Журналист сообщила также, что в целом ее состояние нормальное.