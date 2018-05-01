Журналист РИА Новости пострадала в Париже во время первомайских шествий

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Корреспондент агентства РИА Новости пострадала в результате применения слезоточивого газа полицией в ходе столкновений в Париже, пишет РИА Новости.
Уличные беспорядки возникли в ходе первомайских шествий в центре французской столицы.
Как ранее сообщалось, первомайская демонстрация стартовала во вторник от площади Бастилии в Париже. В колонне идет много молодых людей в черных одеждах, с масками на лице.
Провокаторы в ходе движения громили витрины магазинов, ресторанов и кафе.
Экстремисты также подожгли машину.
Scenes in Paris as police and May Day protesters clash near Gare d'Austerlitz pic.twitter.com/BXj6dWiyCi— Samantha Jenkins (@samanthajenkins) 1 мая 2018 г.
По словам пострадавшей, полиция не сразу вмешалась в разгоревшиеся уличные баталии.
Отреагировав на происходящее позднее, правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и водометы в районе вокзала Аустерлиц.
В результате мер полиции пострадали десятки человек, в том числе корреспондент агентства РИА Новости.
Журналист сообщила также, что в целом ее состояние нормальное.