Более 100 человек задержано после беспорядков на первомайской демонстрации в Париже

В беспорядках в Париже приняли участие свыше тысячи экстремистов в черной одежде и масках.

СУХУМ, 2 мая — Sputnik. Во ходе уличных баталий, возникших в центре Парижа во время первомайских шествий, задержаны свыше 100 участников беспорядка, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Info.

Первомайские мероприятия в Париже сопровождались многочисленными беспорядками, по ходу праздничного шествия экстремисты начали рушить витрины ресторанов и кафе,молодые люди в черной одежде и масках, которых по данным местной полиции было свыше тысячи человек сожгли машину.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что решительно осуждает произошедшие беспорядки, и подчеркнул, что ответственные за насилие будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что корреспондент агентства РИА Новости пострадала в результате применения слезоточивого газа полицией в ходе столкновений в Париже.

По словам пострадавшей, полиция не сразу вмешалась в разгоревшиеся уличные баталии. Отреагировав на происходящее позднее, правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и водометы в районе вокзала Аустерлиц.