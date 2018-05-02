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Города мира. Лондон

Британские парламентарии приняли "поправку Магнитского"

© Sputnik . Алексей Филиппов
Новости
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Парламент Великобритании обязал заморские территории публиковать реестры офшорных компаний.

СУХУМ, 2 мая — Sputnik. К законопроекту Британии "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" во вторник 1 мая были внесены поправки, одна из которых обязует британские заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов, а другая — "поправка Магнитского" — позволяет властям страны вводить санкции в отношении нарушителей прав человека по всему миру, сообщает РИА Новости.

Здание британского парламента, архивное фото
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Согласно новой поправке в законе об офшорах, Каймановы острова и Британские Виргинские острова к концу 2020 года должны будут публиковать информацию о засекреченных офшорных компаниях.

Новые поправки должны позволить властям Англии лучше бороться с уходом компаний от налогов.

Изначально на этих мерах настаивал бывший премьер Дэвид Кэмерон, однако заморские территории, которые могут лишиться существенных доходов, выступали против этого. Правительство не могло напрямую обязать их публиковать информацию об офшорах, поскольку было вынуждено уважать автономию территорий.

Однако, действие поправки не распространится на британские коронные владения.

Второй важной поправкой, одобренной во вторник, была так называемая "поправка Магнитского", возникшая на основе упоминаний дела Сергея Магнитского.

Авторы законопроекта — глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр по правам человека лорд Ахмад Уимблдонский. Рассмотрения документа о поправках началось в палате лордов, затем британский парламент одобрил документ.

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"Важный момент в парламенте сегодня, поскольку положения "поправки Магнитского", направленные против грубых нарушителей прав человека, добавлены к законопроекту о санкциях", — написал Борис Джонсон в своем Twitter.

В законопроект теперь внесены положения о нарушении прав человека.

Правительство Британии обязуется обнародовать имена всех, кого затронут санкции по "поправке Магнитского".

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в России. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде.

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