Производитель гитар Gibson объявил о банкротстве

СУХУМ, 2 мая — Sputnik. Американская компания Gibson Brand, производящая гитары под брендом Gibson, объявила о банкротстве, об этом сообщает RT.

В сообщении говорится, что долг компании составляет около $500 млн.

Дирекция компании заявила о намерении провести реорганизацию бизнеса.

Сообщается также, что некоторые кредиторы компании Gibson Brand станут собственниками компании согласно процедуре банкротства.

Компания Gibson была основана Орвиллом Гибсоном. Гитарами данной фирмы пользовались многие исполнители, в том числе Элвис Пресли и Би Би Кинг, модели гитар распространены по всему миру.

Продукцию фирмы можно было также увидеть под брендами Epiphone, Kramer Guitars, Valley Arts, Tobias, Steinberger и Kalamazoo. Помимо гитар Гибсон изготавливает пианино, барабаны и дополнительное музыкальное оборудование.