Протестующие в Ереване перекрыли входы в несколько министерств

СУХУМ, 2 мая — Sputnik. Демонстранты в Ереване перекрыли входы в министерства образования и науки, диаспоры и некоторые другие, сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий.

© Sputnik . Karen Yepremyan Протестующие в Армении перекрыли дорогу в столичный аэропорт

Протестующие устроили сидячую акцию у министерств. Также проходы заблокированы автомобилями. По данным издания, полицейские пытаются оттащить их.

Утром 2 мая демонстранты начали перекрывать центральные дороги Еревана, заблокировали путь в аэропорт Звартноц. Среди протестующих много студентов. Пассажирам приходится сотни метров идти пешком. При этом к протестам присоединились не менее двух десятков сотрудников воздушной гавани.

Лидер оппозиции Никол Пашинян, который не смог набрать необходимое количество голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра (45 голосов "за" при необходимых 53), призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все дороги, пути к аэропорту. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера, в противном случае он будет автоматически распущен.