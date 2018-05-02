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Демонстранты в Ереване перекрыли входы в министерства образования и науки

Протестующие в Ереване перекрыли входы в несколько министерств

© Sputnik . Ashot Safaryan
Новости
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Темы:
Акции протеста в Армении (23)
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Полицейские пытаются разблокировать входы в министерства, перекрытые протестующими.

СУХУМ, 2 мая — Sputnik. Демонстранты в Ереване перекрыли входы в министерства образования и науки, диаспоры и некоторые другие, сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий.

Аэропорт Звартноц
© Sputnik . Karen Yepremyan
Протестующие в Армении перекрыли дорогу в столичный аэропорт

Протестующие устроили сидячую акцию у министерств. Также проходы заблокированы автомобилями. По данным издания, полицейские пытаются оттащить их.

Утром 2 мая демонстранты начали перекрывать центральные дороги Еревана, заблокировали путь в аэропорт Звартноц. Среди протестующих много студентов. Пассажирам приходится сотни метров идти пешком. При этом к протестам присоединились не менее двух десятков сотрудников воздушной гавани.

Лидер оппозиции Никол Пашинян, который не смог набрать необходимое количество голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра (45 голосов "за" при необходимых 53), призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все дороги, пути к аэропорту. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера, в противном случае он будет автоматически распущен.

Темы:
Акции протеста в Армении (23)



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