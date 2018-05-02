13:44 02 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Украино-американские учения Fearless Guardian - 2015. Архивное фото

Киев назвал причину смены формата операции в Донбассе

© Sputnik . Стрингер
Новости
Получить короткую ссылку
24 0 0

Новая операция в Донбассе позволяет Украине узаконить применение армии без объявления войны.

СУХУМ, 2 мая —Sputnik. В Украине заявили, что недавняя смена формата операции силовиков в ДНР связана с фактом оккупации Россией территории Украины, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение главы Объединенных сил Украины Сергея Наева.

Наев на брифинге 2 мая в Киеве подчеркнул, что главное отличие операции в том, что операция объединенных сил является военной операцией.

"Произошла смена операций, на это есть причины. Сейчас мы имеем дело не только с так называемыми ДНР и ЛНР, которые Верховная рада признала террористическими организациями. Очевидно, что речь идет об оккупации части нашей территории де-факто российскими оккупационными войсками", — отметил глава Объединенных сил Украины.

Он заявил о том, что первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР якобы являются "классическими российскими подразделениями, сформированными по штатам и уставам Вооруженных сил РФ", и якобы "находятся под контролем командования Южного военного округа Вооруженных сил РФ".

Президент Украины Петр Порошенко
© AP Photo. Efrem Lukatsky
Порошенко объявил о старте новой операции в Донбассе

30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе, а также объявил о начале операции Объединенных сил Украины.

По словам президента, предыдущая операция, длящаяся четыре года, устарела и исчерпала себя.

Данная смена форматов операции согласно закону Верховной рады о реинтеграции Донбасса, дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время для реализации мер "по обеспечению суверенитета страны". Это позволяет узаконить применение армии без объявления войны.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скачки в селе Кутол
Традиционный Первомай в Кутоле
Скачки в Кутоле
Метание дротиков, скачки и конный футбол: как отметили Первомай в Кутоле
Как подготовиться к сухумскому забегу
На старт, внимание, марш: готовимся к "Сухумскому забегу"

Соцсети

Sputnikabkhazia