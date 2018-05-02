Киев назвал причину смены формата операции в Донбассе

СУХУМ, 2 мая —Sputnik. В Украине заявили, что недавняя смена формата операции силовиков в ДНР связана с фактом оккупации Россией территории Украины, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение главы Объединенных сил Украины Сергея Наева.

Наев на брифинге 2 мая в Киеве подчеркнул, что главное отличие операции в том, что операция объединенных сил является военной операцией.

"Произошла смена операций, на это есть причины. Сейчас мы имеем дело не только с так называемыми ДНР и ЛНР, которые Верховная рада признала террористическими организациями. Очевидно, что речь идет об оккупации части нашей территории де-факто российскими оккупационными войсками", — отметил глава Объединенных сил Украины.

Он заявил о том, что первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР якобы являются "классическими российскими подразделениями, сформированными по штатам и уставам Вооруженных сил РФ", и якобы "находятся под контролем командования Южного военного округа Вооруженных сил РФ".

© AP Photo. Efrem Lukatsky Порошенко объявил о старте новой операции в Донбассе

30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе, а также объявил о начале операции Объединенных сил Украины.

По словам президента, предыдущая операция, длящаяся четыре года, устарела и исчерпала себя.

Данная смена форматов операции согласно закону Верховной рады о реинтеграции Донбасса, дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время для реализации мер "по обеспечению суверенитета страны". Это позволяет узаконить применение армии без объявления войны.