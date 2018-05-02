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Акция в Москве в память о погибших 2 мая 2014 в Одессе

Люди принесли цветы к Дому профсоюзов в Одессе в память о погибших в 2014 году

© Sputnik . Валерий Мельников
Новости
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2 мая 2014 года в ходе беспорядков на Куликовом поле в Одессе погибло 48 человек, свыше 250 пострадали.

СУХУМ, 2 мая — Sputnik. К Дому профсоюзов в Одессе на Куликовом поле, где в мае 2014 года погибли десятки людей, жители несут цветы, сообщает РИА Новости.

По сообщениям полиции Украины, стычек и конфликтов в результате мероприятия не зафиксировано. По периметру Куликово поле оцеплено, за ограждениями дежурят правоохранители.

На кадрах видно, что люди проходят через рамки металлоискателей, прежде чем войти в оцепленную зону. При проходе через рамки людей осматривает полиция.

По словам представителей правоохранительных органов, в этом году полиции проще работать, поскольку теперь официально запрещена георгиевская ленточка. По их словам, сейчас основные мероприятия проходят на Куликовом поле, после 18.00 состоится марш националистических организаций.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.



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