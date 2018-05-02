В результате землетрясения на юго-западе Ирана пострадало свыше 70 человек

СУХУМ, 2 мая — Sputnik. Во вторник утром в центральной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 07:08 по московскому времени в 11 километрах к северо-западу от города Ясудж.

По словам экспертов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

76 человек числятся пострадавшими, некоторым из них оказывается медицинская помощь в больницах Ирана.

Представитель организации чрезвычайных ситуаций Ирана Муджтаба Халиди сообщил СМИ, что группы скорой помощи продолжают работать в местностях, которые были затронуты землетрясением.

Он также отметил, что инфраструктуре и электросети нанесен материальный ущерб.