Туристы из России не дали вандалам осквернить памятник советским воинам в Вене

Мемориал советским воинам-освободителям в центре Вены оскверняли дважды за 2018 год.

СУХУМ, 2 мая — Sputnik. Туристы из России предотвратили осквернение мемориала советским воинам-освободителям в центре Вены, сообщает РИА Новости. © RUPTLY. В Вене осквернили мемориал советским воинам

В сообщении говорится, что вечером 1 мая туристы отдыхали на площади Шварценбергплатц около монумента. После 22:20, когда территорию памятника покинули полицейские, к нему подошли двое молодых людей, в руках у вандалов были бутылки с черной жидкостью. Россияне прогнали неизвестных.

С информацией о попытке вандализма туристы сообщили в посольство России в Австрии.

Посольство передало данные сведения в полицию с указанием необходимости установления камер наблюдения у мемориала, рассказали в дипмиссии.

Мемориал, расположенный на площади Шварценбергплатц в центре австрийской столицы, в 2018 году оскверняли дважды, обливая краской — в ночь на 10 января и 6 марта. Аналогичный инцидент имел место и в январе 2017 года. Посольство России в Австрии неоднократно обращалось к австрийским властям с просьбой вести видеонаблюдение у мемориала.