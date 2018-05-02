Пикет в память о трагедии в Одессе 2 мая состоялся в Брюсселе

Организаторы пикета выразили надежду на объективное расследование дела о происшествии 2 мая 2014 года в Одессе.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. У здания Европарламента в Брюсселе в среду утром состоялся пикет в память о погибших в Одессе 2 мая 2014 года, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Валерий Мельников Люди принесли цветы к Дому профсоюзов в Одессе в память о погибших в 2014 году

На акцию, которая проводится ежегодно в столице Бельгии, люди пришли с черными шарами, одесской символикой и листовками с напоминаем о трагедии и необходимости надлежащего расследования этих событий.

Организатором пикета выступил депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.

Митрофанов отметил, что люди будут собираться каждый год в этот день, напоминая таким образом Европарламенту и всем европейцам о трагедии в Доме профсоюзов.

"Время сверхтерпимого отношения к преступлениям заканчивается, нужно жестко требовать расследования и добиваться наказания для виновных", — заявил депутат журналистам.

Депутат также выразил надежду, что рано или поздно объективное расследование будет проведено.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.