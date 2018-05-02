Пикет в память о трагедии в Одессе 2 мая состоялся в Брюсселе

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. У здания Европарламента в Брюсселе в среду утром состоялся пикет в память о погибших в Одессе 2 мая 2014 года, сообщает РИА Новости.
На акцию, которая проводится ежегодно в столице Бельгии, люди пришли с черными шарами, одесской символикой и листовками с напоминаем о трагедии и необходимости надлежащего расследования этих событий.
Организатором пикета выступил депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.
Митрофанов отметил, что люди будут собираться каждый год в этот день, напоминая таким образом Европарламенту и всем европейцам о трагедии в Доме профсоюзов.
"Время сверхтерпимого отношения к преступлениям заканчивается, нужно жестко требовать расследования и добиваться наказания для виновных", — заявил депутат журналистам.
Депутат также выразил надежду, что рано или поздно объективное расследование будет проведено.