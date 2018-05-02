В Украине мужчина убил женщину и ранил пятерых прохожих

В полицию Черкасской области поступили сообщения о разбойном нападении.

СУХУМ, 2 мая — Sputnik. В одном из отелей Украины в среду 2 мая мужчина убил женщину, сообщает РИА Новости.

© Depositphotos / JanPietruszka Допрошены свидетели по делу об убийстве в селе Гумиста

Убийцу удалось задержать в Умани Черкасской области.

По сообщению главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области, мужчина ранил еще пятерых прохожих.

Работники отеля обнаружили труп с явными признаками насильственной смерти, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

В полицию поступило еще несколько сообщений о мужчине, который совершает нападения на прохожих, нанося им телесные увечья.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Нападавшего задержали благодаря неравнодушным гражданам на месте преступления.