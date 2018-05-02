Правящая партия Армении поддержит кандидатуру от оппозиции

Повторные выборы премьер-министра Армении состоятся 8 мая. В случае, если вновь никто не будет избран, это приведет к внеочередным выборам Национального собрания.

СУХУМ, 2 мая — Sputnik. Республикская партия Армении заявила о намерении поддержать кандидата от оппозиции на пост премьер-министра страны, сообщает Sputnik Армения.

Во втором туре избрания премьера, который пройдет 8 мая, РПА не выдвинет своего кандидата, об этом сообщил журналистам глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

© Sputnik . Asatur Yesayants Выбор не сделан: Парламент Армении не избрал премьер-министра

Армения 8 мая будет иметь премьер-министра. Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на этом пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента", — сказал Багдасарян по итогам заседания фракции.

Багдасарян призвал участников акций протеста в Армении прекратить блокаду дорог, магистралей, аэропорта и вернуться в конституционное поле, выразил надежду на законное избрание премьера страны.

Сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна вышли на акцию гражданского неповиновения в Ереване в среду утром. Протестующие перекрыли основные улицы и дорогу к аэропорту Звартноц. Также корреспондент Sputnik Армения сообщил о блокировании демонстрантами нескольких министерства.

К тотальной акции неповиновения своих сторонников Никол Пашинян призвал после заседания Национального собрания Армении, на котором он не смог набрать необходимое количество голосов на выборах премьер-министра.

На специальном заседании Национального собрания Армении во вторник 1 мая большинство депутатов (56) проголосовало против кандидатуры Никола Пашиняна. За него отдали голос — 45.

Кандидатуру Пашиняна 30 апреля выдвинула фракция "Елк" (Выход), он был единственным претендентом на пост главы правительства. Чтобы быть избранным, ему нужно было 53 голоса из 105. То есть ему было необходимо заручиться поддержкой депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Если премьер повторно не будет избран, то это автоматически приводит к роспуску Национального собрания и проведению внеочередных выборов в течение 40 дней.