Джоан Роулинг извинилась за смерть одного из героев поттерианы

Поклонники эпопеи о Гарри Поттере ежегодно 2 мая отмечают годовщину Битвы за Хогвартс — кульминации в борьбе Гарри с Волан Де Мортом.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Известная писательница, создательница серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг извинилась в своем Twitter за смерть домового Добби ‐ верного друга Поттера, сообщает "360tv" со ссылкой на "Газета.ru".

Каждый год в день Битвы за Хогвартс, которую неизменно отмечают поклонники, писательница по традиции приносит извинения за то, что "убила" того или иного персонажа.

It's that anniversary again. This year, I apologise for killing someone who didn't die during the #BattleofHogwarts, but who laid down his life to save the people who'd win it. I refer, of course, to Dobby the house elf. — J.K. Rowling (@jk_rowling) 2 мая 2018 г.

"Вот и снова годовщина. В этом году я извиняюсь за гибель того, кто не погиб непосредственно в ходе битвы за Хогвартс, но отдал свою жизнь за людей, выигравших ее. Я говорю, разумеется, о Добби, свободном эльфе", — пишет Роулинг.

Ранее в 2017 году Роулинг извинилась за смерть Северуса Снегга, а в 2016-м — за "убийство" профессора Римуса Люпина.