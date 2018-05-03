13:17 03 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Кадры из фильма Гарри Поттер и Принц-полукровка

Джоан Роулинг извинилась за смерть одного из героев поттерианы

Каро Премьер
Новости
Получить короткую ссылку
810

Поклонники эпопеи о Гарри Поттере ежегодно 2 мая отмечают годовщину Битвы за Хогвартс — кульминации в борьбе Гарри с Волан Де Мортом.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Известная писательница, создательница серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг извинилась в своем Twitter за смерть домового Добби ‐ верного друга Поттера, сообщает "360tv" со ссылкой на "Газета.ru".

Каждый год в день Битвы за Хогвартс, которую неизменно отмечают поклонники, писательница по традиции приносит извинения за то, что "убила" того или иного персонажа.

"Вот и снова годовщина. В этом году я извиняюсь за гибель того, кто не погиб непосредственно в ходе битвы за Хогвартс, но отдал свою жизнь за людей, выигравших ее. Я говорю, разумеется, о Добби, свободном эльфе", — пишет Роулинг.

Ранее в 2017 году Роулинг извинилась за смерть Северуса Снегга, а в 2016-м — за "убийство" профессора Римуса Люпина.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сотрудники благоустройства высаживают в Цхинвале цветы
    Цветущий город

    О том, как столица Южной Осетии готовится к празднованию Дня Победы, и как городские службы украшают Цхинвал – в материале Sputnik.

  • Пассажиры на территории аэропорта Гейдара Алиева в Баку
    "Электронный" туризм

    В Баку рассказали, как будут выдаваться электронные азербайджанские визы – с середины мая ими смогут воспользоваться граждане 15 государств.

  • Речь Никола Пашиняна во время митинга на площади Республики (2 мая 2018). Еревaн
    Сделать паузу

    Никол Пашинян предложил прекратить акции протеста в Армении, чтобы люди могли отдохнуть, после обещания правящей партии поддержать его кандидатуру на пост премьера.

  • Генерал-полковник Сагадат Нурмагамбетов
    Один в поле

    Нурсултан Назарбаев на церемонии присвоения генеральских званий силовикам вспомнил о первом министре обороны Казахстана.

  • Ущелье Алтын-Арашан в Иссык-Кульской области. Архивное фото
    Новое направление

    Издание The Daily Mail составило список стран, которые могли бы заменить популярные туристические маршруты, и посоветовало посетить Кыргызстан.

  • Открытки разлетелись в 10 стран мира
    Полевая почта

    За день работы "полевой почты" Sputnik Беларусь, которая позволяет бесплатно отправить поздравления с 9 Мая, к адресатам из десятка стран разлетелись около 100 открыток.

  • Конституционный суд Латвии
    Пусть решит суд

    Бывший депутат Сейма Игорь Мельников оспорил в Конституционном суде Латвии поправки к закону об образовании, отменяющие билингвальное обучение в школах.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис
    Мне бы в небо

    Самолет литовских ВВС с министром обороны республики на борту прервал полет на Сицилии из-за неисправности.

  • Василе Ботнарь
    Главный по безопасности

    Молдавские парламентарии утвердили кандидатуру на должность главы Службы информации и безопасности. Что известно о новом директоре СИБ?

  • Пограничный пост между Таджикистаном и Афганистаном, архивное фото
    Тучи сгущаются

    Командующий погранвойсками Таджикистана выразил обеспокоенность скоплением боевиков на южных рубежах республики.

  • Российский паспорт
    Новые россияне

    Узбекистан вошел в пятерку стран, выходцы из которых чаще других получали российское гражданство в 2017 году.

  • Автомобиль Toyota у салона компании
    Только бензин

    В балтийском представительстве Toyota рассказали, почему концерн прекращает продажу дизельных авто в Эстонии, Латвии и Литве.

  • Сотрудники благоустройства высаживают в Цхинвале цветы
    Цветущий город

    О том, как столица Южной Осетии готовится к празднованию Дня Победы, и как городские службы украшают Цхинвал – в материале Sputnik.

  • Пассажиры на территории аэропорта Гейдара Алиева в Баку
    "Электронный" туризм

    В Баку рассказали, как будут выдаваться электронные азербайджанские визы – с середины мая ими смогут воспользоваться граждане 15 государств.

  • Речь Никола Пашиняна во время митинга на площади Республики (2 мая 2018). Еревaн
    Сделать паузу

    Никол Пашинян предложил прекратить акции протеста в Армении, чтобы люди могли отдохнуть, после обещания правящей партии поддержать его кандидатуру на пост премьера.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Конкурс национальных блюд и народных ремесел в Душанбе
Восточные сказки: ярмарка национальных блюд в Душанбе
Весточка с фронта: Великая Отечественная война в письмах
Скоро буду дома: письмо красноармейца Зураба Таркил матери
Базы команд-участниц чемпионата чемпионата мира по футболу в России 2018
Где будут жить футболисты на ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia