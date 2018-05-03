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ДТП на улице Транспортной, на спуске к селу Раздольное

Женщина погибла в массовом ДТП на Кубани

© Фото: SochiNews
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Массовая авария произошла 2 мая в 19:10 на трассе Краснодар — Кропоткин, в районе станицы Васюринской.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Пассажирка одного из пяти столкнувшихся автомобилей скончалась на месте происшествия от полученных травм, еще шестеро человек госпитализировали, сообщает "Кубань24".

По предварительным данным, столкнулись пять автомобилей. Водитель Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. Toyota отбросило на манипулятор. В результате столкновения участниками аварии также стали автомобили LADA Priora и Ford.

Пассажирка ВАЗ-2110 скончалась на месте происшествия от полученных травм, еще шестерых человек госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Теги:
ДТП, авария, дтп, Кубань, Сочи



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