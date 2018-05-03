Мамочка обокрала воспитательницу детсада в Краснодарском крае

Воспитатель дошкольного учреждения обратилась в краснодарскую полицию, заявив, что из ее сумки пропал кошелек, в котором было 17 тысяч рублей.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Полицейские Успенского района Краснодарского края по горячим следам задержали подозреваемую в краже у воспитательницы местного детского сада, сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции после получения заявления от воспитателя опросили возможных очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения в дошкольном учреждении.

Как оказалось, кражу совершила 33-летняя женщина, ребенок которой посещает этот детский сад. Женщину задержали и доставили в отдел полиции.

При личном досмотре подозреваемой правоохранители обнаружили похищенный кошелек, часть украденных денег преступница успела потратить. Кошелек изъяли и вернули владелице.