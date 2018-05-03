Дорогу первой леди: Ким Чен Ын оттолкнул журналиста, фотографирующего его жену

Инцидент, попавший на видео в YouTube, произошел 27 апреля во время приема в честь встречи Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в "Доме мира", который находится в южной части демилитаризованной зоны.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Глава КНДР Ким Чен Ын оттолкнул фотографа, вставшего на пути его жены Ли Соль Чу и супруги южнокорейского президента Ким Чжон Сук, сообщает РИА Новости.

Ролик опубликован в Youtube. На видео заметно, как фотокорреспондент преграждает путь женщинам, чтобы сделать снимок. В этот момент северокорейский лидер оттолкнул журналиста в сторону.

Ким Чен Ын стал первым руководителем КНДР, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. Там прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Впервые за все время переговоров глава Северной Кореи прибыл на мероприятие с женой.

По итогам встречи была принята совместная декларация о путях сохранения мира, достижения денуклеаризации и развитии сотрудничества на Корейском полуострове.