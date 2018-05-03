Роза пахнет розой: ученые узнали, как сделать цветы более ароматными

На совершенствование технологии у ученых ушло около десяти лет. Как отмечают авторы, их работа создает основу для "новой эры" в разведении роз.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Группа ученых из Франции, Германии и Китая расшифровала геном розы и установила гены, которые отвечают за аромат, цвет и способность к многократному цветению, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Genetics.

Открытие ученых позволит в будущем вносить изменения в гены и создавать более яркие и долговечные розы с более устойчивым ароматом.

"Когда вы идете на рынок и находите там срезанные розы, они не пахнут ничем. Они пахнут пластмассой, — отметил Мохаммед Бендхман, один из руководителей исследования. — Надеюсь, мы сможем изменить то, как эти цветы будут выглядеть в будущем, и сделать так, чтобы их запах держался дольше. Чем дольше они стоят в вазе, тем меньше запаха".

С помощью технологии секвенирования длинных последовательностей ДНК ученые получили одну из самых полных когда-либо установленных последовательностей генома розы.

На совершенствование технологии у ученых ушло около десяти лет. Как отмечают авторы, их работа создает основу для "новой эры" в разведении роз.